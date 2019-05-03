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Патрульні оштрафували понад 100 тисяч водіїв за перевищення швидкості: скільки сплачено штрафів

03.05.2019

Співробітники патрульної поліції зафіксували понад 100 тисяч разі перевищення швидкості за чотири місяці 2019 року. Про це повідомила прес-служба відомства на сторінці в Facebook.

Всі порушення були зафіксовані з допомогою радарів TruCAM. За чотири місяці поточного року патрульні виписали 100 853 адміністративних протоколів.

Відповідно, якщо мінімальний штраф за перевищення швидкості на 20 кілометрів на годину, становить 255 гривень, то українці повинні були заплатити майже 26 мільйонів за порушення.

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