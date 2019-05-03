Одиноким матерям хочуть заборонити додаткову роботу і відрядження – жінки обурені

На думку активісток, законопроект є дискримінаційним і змусить жінок працювати неофіційно.

Нардеп від «Опозиційного блоку» Юрій Мірошниченко пропонує Раді заборонити українським матерям-одиначкам понаднормову роботу, відрядження і т. д.

Свою заборону Мірошниченко пояснює тим, що така категорія жінок є найменш захищеною в Україні.

«Нерідко в сім’ях одиноких матерів містяться двоє, а то й більше дітей. І весь тягар матеріального забезпечення та виховання цих дітей несуть їх матері», – пише він.

За словами нардепа, держава зобов’язана надавати максимальну підтримку таким сім’ям «особливо в сфері трудових відносин, адже одинокі матері самостійно утримують і себе, і своїх дітей».

Заборона стосується нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні, відряджень. На думку Мірошниченка, це позитивно вплине не тільки на матерів, але й на дітей.

У той же час ініціативу Мірошниченко розкритикували в Асоціації жінок-юристок «Юрфем». Активістки назвали проект таким, що дискримінує по підлозі, а пропоновані заборони – обмеженням прав жінок та їх професійного розвитку.

«Самотні матері, яким заборонять працювати в нічний час, у вихідні дні або виконувати понаднормову роботу, втратять можливість отримати більш високий дохід, будуть змушені працювати неофіційно. Також заборона їздити у відрядження призведе до обмеження можливостей професійного розвитку, росту і видимості в професії», – зазначила голова Асоціації жінок-юристок України «Юрфем» Христина Кіт.