Григорію Лепсу закрили в’їзд в Литву

Литва заборонила в’їзд на свою територію російському співакові Григорію Лепсу. Рішення про заборону підписав міністр внутрішніх справ Эймутис Мисюнас після звернення глави МЗС Лінаса Линкявичюса.

Проти співака застосовані санкції у рамках вступившого в силу у минулому році так званого «закону Магнітського», пише «Інтерфакс» з посиланням на BNS.

Раніше включити Лепса в так званий «чорний список» пропонували три члена Сейму — Інгріда Шимоне, Аудронюс Ажубаліс і Лауринас Кащюнас.

Востаннє співак виступав у Литві в кінці березня. У 2013 році Лепс було внесено в «чорний список» Мінфіну США за підозрою у зв’язках зі злочинним угрупованням «Братський коло». У 2011 році президент США відніс цей синдикат до числа істотних транснаціональних організованих злочинних угруповань» і доручив Мінфіну «підривати і забороняті їх глобальні кримінальні операції». Григорій Лепс вже включений в «чорні списки» України та Ізраїлю.