Безрамковий смартфон ZenFone 6 показала Asus

Фронтальна камера повинна отримати висувну конструкцію.

Компанія Asus почала рекламну кампанію смартфона ZenFone 6, який буде офіційно представлений 16 травня під час спеціального заходу в Валенсії, Іспанія.

Компанія опублікувала тизер, який закликає «кинути виклик звичайному». На зображенні видно обриси смартфона, який отримав екран без вирізів і отворів з дуже вузькими рамками по всьому периметру. Фронтальна камера при цьому повинна отримати висувну конструкцію, як у майбутнього флагмана компанії OnePlus.

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Zenfone 6 був раніше сертифікований Федеральною комісією по зв’язку США, яка підтвердила, що смартфон отримає здвоєну основну камеру з головним датчиком зображення роздільною здатністю 48 Мп.

Також очікується підтримка 18-ватної зарядки, наявність однокристальної системи Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам’яті. В якості операційної системи виступить Android 9 Pie.

Джерело: ВСВІТІ