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У Луганську одночасно взяли Рейхстаг і розстріляли Майдан: епічні фото

04.05.2019

«Міністерство внутрішніх справ «ЛНР» в рамках святкування Дня відкритих дверей та четвертої річниці вручення Бойового Прапора влаштували штурм берлінського Рейхстагу і Майдан 2014 року.

Окупаційні власті назвали те, що відбувається в Луганську історичною реконструкцією. Про це повідомляють ресурси сепаратистів.

Щоб відтворити картину, будівля Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка затягнули полотном із зображенням Рейхстагу, а поруч поставили муляж німецького танка.

Далі показали сценарій підриву ворожої бойової техніки за допомогою навчених собак і навіть встановили прапор на даху будівлі Рейхстагу».

Реконструювали також і події Революції Гідності 2014 року. У кращих традиціях пропаганди терористи показали «героїв» спецпідрозділу «Беркут», які нібито протистояли на Майдані українським «неонацистам». При цьому, нове дійство проходило на тлі все тієї ж «Рейхстагу».

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