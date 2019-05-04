Ніцой готова стати міністром культури

Якби Зеленський запросивши мене стати міністром культури, то я, мабуть, пішла б. У мене є бачення того, як розвивати нашу Україну. Я дуже мрію не просто повернути наші традиції, а зробити Україну привабливою для іноземних туристів.

Відповідаючи на питання глядача, чи погодилась бі письменниця стати міністром культури у команді Зеленського, Лариса Ніцой зазначила, що Зеленський її не запросити на цю посад. Але якби таки запитавши, додала письменниця, вона б погодилась.

«Якби я була міністром культури, то, Боже мій, мої фантазії так бі розгулялися, що ми б Україну нікого цукеркою. До нас бі хлинули туристи. Ми б стали дуже привабливими», – наголосила Лариса Ніцой.

Вона додала, що мріє відновити давні українські традиції. На переконання Лариси Ніцой, самє смороду зможуть привабити іноземних туристів і прославити Україну на увесь світ.

«Я дивуюся, що ми зустрічаємо китайський новий рік, підпалюємо ліхтарики, альо свій давній новий рік ми не популяризуємо на увесь світ. Адже колись українці святкували новий рік навесні. Вони виходили в поля, зустрічали жайворонків, водили хороводи.

Ми можемо перевести це в сучасну площину. Зустріти в українському стилі новий рік навесні – не означає змінити календар. Це означає повернути традиції і показати, як ми це робили. Це було б дуже цікаво для туристів.

Також треба відновлювати традиції Різдва. Від ми захоплюємося бразильськими карнавалами, але ж наші вертепи – це і є тією самий карнавал. Та туристичних хлинули б до нас!» – акцентувала Ніцой.