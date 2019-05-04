У Києві біля Лаври дерево впало на машину і придавило водія

У п’ятницю, 3 травня, у Києві за адресою вулиця Лаврська, 19 на автомобіль Renault Laguna впало дерево. В результаті інциденту постраждав водій легковика. Його госпіталізували в лікарню.

За словами дружини постраждалого, чоловік стояв поруч з припаркованою машиною під час негоди. У якийсь момент відкололася частина дерева і впала на землю.

При цьому дерево зачепило автівку і чоловіка. Очевидці викликали медиків і рятувальників, а самі допомогли чоловікові вибратися з-під завалу. Допомога співробітників ДСНС не знадобилася. Явних травм у потерпілого не було, але він скаржився на біль в ребрах, його госпіталізували у лікарню.

Також під час падіння дерева, обірвали підвіси контактної лінії тролейбусів. У зв’язку з цим на місце викликали комунальників, які будуть ліквідувати наслідки того, що сталося. На місці працювали медики, рятувальники, патрульні та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з’ясовуються.

Дружина потерпілого звертається до очевидців події і просить зв’язатися з нею по телефону: (066) 438-48-27 Катерина.











