Зеленського закликали «попрощатися» з Радою: «Минуле, про яке пора забути»

Юрист Михайло Шнайдер поділився думками про те, чому ЦВК затягувала процедуру оголошення переможця виборів президента Володимира Зеленського.





Володимир Зеленський

Відповідною публікацією він поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Причина такої повільності проста і банальна — не дати новому Президенту можливість розпустити парламент. Той самий парламент, який на даний момент налічує 423 народних депутати. Я особисто знайомий з дев’ятьма з них. І з цих дев’яти чесними і порядними є тільки двоє. З 423 народних обранців набереться від сили два десятки, адекватних і розумних людей. Ну а решта це абсолютно даремні персонажі. Яких окрім грошей і влади, більше нічого не цікавить. Цим хлопцям депутатський мандат потрібен лише для власного збагачення і недоторканності. Ось така реальність», — вважає юрист.

«Я сподіваюся, що у Володимира Олександровича все-таки вистачить політичної волі попрощатися з цим складом Верховної Ради. Адже вони це вже минуле, про яке нам пора забувати…», — резюмував Шнайдер.