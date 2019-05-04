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Зеленського закликали «попрощатися» з Радою: «Минуле, про яке пора забути»

04.05.2019

Юрист Михайло Шнайдер поділився думками про те, чому ЦВК затягувала процедуру оголошення переможця виборів президента Володимира Зеленського.


 
Володимир Зеленський

Відповідною публікацією він поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Причина такої повільності проста і банальна — не дати новому Президенту можливість розпустити парламент. Той самий парламент, який на даний момент налічує 423 народних депутати. Я особисто знайомий з дев’ятьма з них. І з цих дев’яти чесними і порядними є тільки двоє. З 423 народних обранців набереться від сили два десятки, адекватних і розумних людей. Ну а решта це абсолютно даремні персонажі. Яких окрім грошей і влади, більше нічого не цікавить. Цим хлопцям депутатський мандат потрібен лише для власного збагачення і недоторканності. Ось така реальність», — вважає юрист.

 

«Я сподіваюся, що у Володимира Олександровича все-таки вистачить політичної волі попрощатися з цим складом Верховної Ради. Адже вони це вже минуле, про яке нам пора забувати…», — резюмував Шнайдер.

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