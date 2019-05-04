Депутати знайшли спосіб доукомплектування армії України

Група депутатів Верховної Ради розробила законопроект, який дозволить доукомплектовувати українську армію.

Законопроект №10260 передбачає, що влада зможуть оголошувати «особливий період», під час якого в армію можна буде закликати резервістів. Зазначається, що «особливий період» буде проходити без оголошення мобілізації військ.

За даними агентства, такі особи будуть служити не більше шести місяців і не більше року, якщо президент України санкціонує піврічне продовження терміну служби.