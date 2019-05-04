Лагард: МВФ готовий і надалі підтримувати Україну

Україні важливо зберегти прогрес у просуванні ключових реформ, досягнутий протягом президентських повноважень Петра Порошенка, зазначила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий продовжувати співпрацю з Україною. Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Фонду Крістін Лагард за підсумками переговорів з президентом України Петром Порошенком 3 травня, документ опублікований на сайті МВФ.

«Я подякувала президента Петра Порошенка за тісну співпрацю під час його президентства, коли Україна успішно повернулася до макростабільності і зростання після глибокої економічної кризи 2014-2015 років», – сказано в документі.

За словами Лагард, МВФ погодилися з тим, що вкрай важливо зберегти прогрес, досягнутий протягом президентських повноважень Порошенко, у просуванні ключових реформ, і особливо для забезпечення незалежності центрального банку та підтримання стабільності банківської системи».

«Ми також погодилися з тим, що багато ще належить зробити для завершення перетворення України в сучасну ринкову економіку, жорстко регульовану верховенством права і здатну привернути більш високі рівні інвестицій, необхідних для досягнення більш сильного і сталого зростання доходів, порівнянних з аналогічними українським… Фонд готовий і надалі підтримувати Україну в цих зусиллях», – заявила директор-розпорядник МВФ.

Під час телефонної розмови з Порошенком Лагард висловила стурбованість щодо ситуації навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації «Приватбанку», яка може поставити під загрозу фінансову стабільність держави, зазначили в прес-службі глави Української держави.