Омелян назвав остаточні терміни будівництва траси між Україною та Польщею

Будівництво міжнародної траси, яка з’єднає Гданськ і Одесу, буде завершено до 2020 року.

Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів.

Він нагадав, що будівництво дороги вже триває два роки. І тільки в поточному році на нову трасу виділено 4 мільярди гривень.

За словами Омеляна, траса, що з’єднає Україну й Польщу, буде готова до кінця 2020 року.

При цьому міністр додав, що нова дорога стане зручним коридором, для з’єднання української території і країн ЄС.

На сьогодні триває будівництво ділянки дороги від Вінниці до Умані. Крім того, незабаром почнуть робити ділянку навколо Львова.