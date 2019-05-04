В Черкаській колонії стався бунт: подробиці

28 квітня в Черкаській виправній колонії №62 група засуджених з 30 осіб напали і завдали працівникам установи тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, в результаті один із постраждалих працівників установи госпіталізований до лікарні у важкому стані.

Про це інформує Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України в Facebook.

Після інциденту в установі введено режим особливих умов, під час якого будуть здійснюватися додаткові режимні заходи. В період введення режиму особливих умов побачення з ув’язненими тимчасово скасовані.

У закладі проведено обшуки, під час яких вилучено ряд заборонених речей та предметів. Під час проведення зазначених заходів спеціальні засоби і фізична сила до засуджених не застосовувалися.