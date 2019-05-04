Україна піднялася у світовому рейтингу впливовості паспортів

В оновленому рейтингу паспортів світу Global Passport Power Rank український паспорт піднявся на 23-ю позицію.

Тепер українцям доступні для поїздок 133 країни: 91 держава візи не потрібні взагалі, ще у 42 країнах досить оформити так звану «візу по прибуттю», що підтверджується в аеропорту.

Найвпливовішим у рейтингу є паспорт громадянина ОАЕ. Він надає право на вільний в’їзд в 171 країну, і тільки в 27 держав віза таки знадобиться.

З країн — сусідів України вище всіх піднялася Угорщина (6-е місце, безвиз з 163 країнами). Румунія — на 9-му місці (160 країн), Росія — на 37-й позиції (117 країн), Молдова — на 40-й (114 країн), Білорусь на 52-й (безвиз білорусам надала 81 країна).

Укладачі Passport Index оцінює паспорта 193 держав ООН і шести територій.