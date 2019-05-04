Порошенко призначив представників України в міжнародному трибуналі, які буду боротися за полонених моряків

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про делегацію України для участі у слуханнях по справі проти Росії Міжнародного трибуналу з українським морякам, які були взяті в полон російськими силовиками в Керченській протоці.

У документі вказані імена делегатів, які братимуть участь у слуханнях. Делегацію очолить заступник глави Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Також до складу делегації увійшли помічник командувача Військово-морських сил Збройних сил по правовій роботі Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту — начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова і начальник штабу — перший заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

В указі прописано дозвіл делегації залучати представників державних органів, адвокатів, радників, експертів та технічних працівників.

Кабінету Міністрів України пропонується забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з участю делегації України у слуханнях у справах України проти Російської Федерації по імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катера «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу» з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян отримали поранення. «Суди» у Криму заарештували 24 українських військових, вони були перевезені в російське СІЗО «Лефортово».

Полоненим українцям пред’явили звинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. 17 квітня суд Російської Федерації продовжив арешт моряків до липня, незважаючи на те, що до цього ряд країн зажадав від РФ звільнення українських моряків. Публічні слухання Міжнародного трибуналу з морського права анонсовані на 10-11 травня 2019 року.