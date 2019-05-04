Колишній чоловік Ані Лорак втратив бізнес після розлучення, — ЗМІ

Екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу оголосив про закриття нічного клубу «Famous» в Києві, засновником якого він був.

Про причини він, природно, не поширюється, але ходять чутки, що без фінансової підтримки колишньої дружини — Ані Лорак його бізнес прогорів, пише «Стархит».

Заклад екс-дружина Лорак проіснувала п’ять років. За цей час воно стало популярним місцем тусовок. І все, здавалося, йшло чудово, поки влітку минулого року не прогримів скандал зі зрадою Мурата. В кінці зими Лорак офіційно розлучилася з чоловіком, а через кілька місяців Налчаджіоглу закрив караоке-бар. Шанувальники артистки вважають, що це не випадковий збіг. Можливо, Ані зажадала продати заклад і розділити дохід порівну.

У той же час у Мурата залишився інший бізнес — він є керівником косметичної компанії класу люкс. Так що без заробітку колишній чоловік Ані не залишиться.

Ані, тим часом, зараз перебуває на гастролях у Німеччині. Розлучення з чоловіком серйозно не вплинула на кар’єру співачки. Вона продовжує записувати нові композиції, у яких навіть є відсилання до минулого неспокійною сімейного життя.

Як відомо, у Ані Лорак та Мурата Налчаджиогу є семирічна донька Софія. З ким буде жити дівчинка після розлучення батьків, суд так і не вирішив. Засідання з цього питання будуть проводитися окремо.