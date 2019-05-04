Що таке тофу і чим корисний цей вегетаріанський сир

Все, що потрібно знати про соєвий сир.

У тофу репутація виключно вегетаріанського продукту, супротивникам тваринної їжі він замінює м’ясо, яйця і молочні продукти. Але соєвий сир варто використовувати не тільки у веганському раціоні. Це дієтичний продукт, якому можна знайти місце практично в будь-якій страві. Розповімо докладніше, що таке тофу, чим він корисний і як його їсти, інформує Ukr.Media.

Що таке тофу

Це продукт з соєвого молока. Його отримують, згортаючи соєве молоко з допомогою коагулянту — хлориду магнію, лимонної кислоти або сульфату кальцію. Процес його приготування нагадує виробництво сиру, тому тофу називають «соєвим сиром». Зазвичай у тофу білий колір і абсолютно нейтральний смак. Він добре вбирає аромати інших продуктів, тому універсальний в кулінарії.

Різновиди тофу

Найпростіше розрізнити різні види соєвого сиру за консистенцією. Твердий тофу досить щільний. Він добре підходить для смаження, копчення, запікання. Цей вид сиру ділиться на «західний тофу» — більш щільний і з меншим вмістом води, і «азіатський тофу» — не такий твердий і в ньому більше вологи.

Другий різновид — шовковий або м’який тофу. У ньому найбільше води, а за консистенцією він нагадує м’який пудинг. Його можна використовувати в заправках, соусах, десертах, для приготування лазаньї, коктейлів та інших страв.

Чим м’якший і вологіший тофу — тим менше в ньому жиру.

Чим корисний тофу

Головна перевага тофу — великий вміст високоякісного рослинного білка. При цьому в такому сирі дуже мало калорій. Перерахуємо кілька корисних властивостей цього продукту:

Знижує рівень холестерину. В соєвих продуктах багато біологічно активних інгредієнтів, які регулюють холестерин в організмі;

Підвищує рівень гемоглобіну. У тофу багато заліза;

Зміцнює кістки. Пам’ятаємо про дієтичний білок;

Покращує роботу печінки завдяки фітоестрогенам у своєму складі.

Попри те, що певні корисні властивості тофу сумніву не викликають, вчені досі сперечаються про вплив цього продукту на організм. За деякими дослідженнями, соя у великих кількостях погано впливає на ендокринну систему і може викликати гормональний дисбаланс. Як і в усьому, тут важлива міра. Тофу — це найбільш корисний варіант вживання сої. Фахівці рекомендують не більше 30 грамів соєвого сиру на день.

Як вибрати і зберігати тофу

Найчастіше тофу продається в герметичній упаковці. При виборі пам’ятайте правило: «чим твердіший, тим жирніший». Якщо ніколи не пробували соєвий сир, візьміть обидва різновиди — твердий і шовковий — і приготуйте з ними різні страви.

Часто на прилавках зустрічається тофу з різними приправами, майте на увазі, що з ними сир втрачає свій нейтральний смак.

Тофу потрібно зберігати в контейнері з водою, яку слід міняти кожні 1-2 дні. Крім того, тофу можна заморозити, тільки спочатку промити і дати воді стекти. При замерзанні тофу жовтіє, але, коли розтає, знову стає білим, тільки тепер вже більш щільним.

Що готувати з тофу

Як ми вже відзначили, тофу універсальний. Власного смаку у нього немає, тому такий сир однаково добре підходить для закусок, основних страв і десертів.

Почати можна з найпростішого: запеченого тофу. Відіжміть від сиру зайву воду і наріжте скибочками. Змішайте в окремому посуді оливкову олію, соєвий соус і спеції. Змастіть отриманою сумішшю тофу з двох сторін і відправте у розігріту духовку на 30 хвилин.

Тофу відмінно підійде для гарячих бутербродів, його можна смажити з овочами і крупами, додавати в салати замість яйця.

Соєвий сир чудово підходить для випічки, його додають в чізкейки, мафіни, оладки. Найпростіший десерт — запекти тофу в духовці (без спецій) і полити варенням або шоколадним соусом.