У Черкасах розгорівся скандал з-за любові шкільної вчительки до радянських пісень

У Черкасах у Першій міській гімназії розгорівся скандал. Вчитель музики на своєму уроці змусила учнів співати пісні радянських часів, такі як «Катюша», «Синий платочек» і «Вставай страна огромная».

Ініціатива викладачки сподобалася не всім, тим більше що за піснями була демонстрація кліпу з російським президентом та переказ популярних міфів кремлівської пропаганди.

«Щоб матеріал запам’ятався краще, по-російськи вчитель розповідає 10-річним дітям, що Радянський Союз, а точніше Росія, звільнила Україну від загарбників (а то подейкують, що американці також для перемоги багато зробили). Не налазить ні на яку голову», — поділився враженнями від альтернативного уроку музики житель Черкас Євген Іванцов в Facebook.

Директор департаменту освіти міськради Черкас Сергій Воронов натякнув, що реакція міської влади була б швидше, якби скаржаться надали б відеодокази порушень з боку вчителя. Тим не менш розслідування з’ясувало, що подібний урок дійсно мав місце.

«Сьогодні всі факти, викладені у зверненні, ретельно перевіряються спеціально створеною комісією. На даний момент всі факти підтверджуються. Розраховую на звільнення», — заявив представник департаменту освіти.





Користувачі соцмереж погодилися, що викладач, дійсно, вибрала вкрай дивний спосіб донесення матеріалу.

«Дожилися, на п’ятому році війни»;

«Дітям показували, як патріотичної класикою насолоджується Путін!!! Інших записів, очевидно, немає»;

«Маячня якась. Скільки провчилася в цій школі, і дочка старша теж, вперше про таке чую», — обурюються користувачі.