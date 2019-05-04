У США черепаха атакувала авто: аварії уникнути не вдалося

На американській дорозі сталося курйозне ДТП: автомобіль врізалася черепаха.

Тварина застрягла в лобовому склі і загинуло від удару, пише УНІАН. Причиною ДТП стала неуважність водія вантажівки, який їхав попереду постраждалого автомобіля.

Вантажівка наїхала на черепаху, яка вилетіла з-під колеса авто потрапила у вікно. Автовласник був в шоці, так як не міг зреагувати на тварину. Він зізнався ЗМІ, що поняття не має, яким чином тварина вилетіло з-під колеса під таким дивним кутом.

Сила удару була такою, що панцир розбив скло і зламав двірники. Ремонт транспортного засобу приблизно буде коштувати двох тисяч доларів.



Нагадаємо, в одному з зоомагазинів США чоловік вкрав півтораметрового пітона, сховавши його в своїх штанах.

Але правда розкрилася завдяки камерам спостереження.

Співробітники магазину, в якому була здійснена крадіжка, подумали, що змія втекла. Але пізніше вони згадали про підозрілого чоловіка, який цікавився покупкою щури, розпитуючи при цьому про плазунів.

Переглянувши відеозаписи камер спостереження, працівники зоомагазину з’ясували, що чоловік, дійсно, не побоявся засунути пітона собі в штани. А потім ще й примудрився залишити магазин.

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Суспільство

Також у Києві парашутист-екстремал вирішив стрибнути з 30-поверхового будинку, але не розрахував траєкторію і приземлився на стовп. Висячого на ліхтарному стовпі 36-річного киянина довелося знімати групі рятувальників, інакше б він не зміг злізти самостійно.

В цілому, зазначено, що чоловік зачепився парашутом за стовп. Після того, як чоловіка спустили на землю, він розповів, що займається парашутним спортом.



Нагадаємо, житель Нью-Йорка подав позов на компанію Apple.

Студент Усман Бах вимагає мільярд доларів компенсації. Чоловіка затримали у власному будинку через звинувачення в крадіжці у магазинах. Причиною цього стала помилка використовуваної в магазинах системи розпізнавання осіб, яка прийняла його за злочинця.

З’ясувалося, що система просто виявила схожого грабіжника і ідентифікувала студента як грабіжника, проте в той день був у своєму випускному. Усман Бах вимагає грошей від компанії Apple.

Нагадаємо, дівчина розлила велику ємність соусу, сильно обливши себе.

Як повідомляв Hyser, провідний поклав собі волосся плювком під час прямого ефіру.

Також Hyser писав, що студентка забралася на флагшток і впала за своїй же дурості.