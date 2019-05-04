Страшний вірус забрав тисячі життів: ВООЗ б’є на сполох

Вірус Еболи знову почав поширюватися у республіки Конго.

В даний час від небезпечного захворювання вже померли 994 жителя Конго, передає портал УНІАН. ВООЗ припускає, що від захворювання загине тисяча осіб.

Ситуацію посилює громадянська війна в країні. Роботу епідеміологів і спеціалізованих медичних центрів ускладнюють атаки місцевих повстанських сил.

На даний момент від вірусу вакцинували близько 96 тисяч жителів Конго.

Нагадаємо, пакистанець Шахід Хуссейн з провінції Сінд позбувся можливості встати з ліжка через п’ять років після укусу комара.

Комаровський розповів, чи можна вживати алкоголь під час вагітності: несподіваний відповідь

Суспільство

У чоловіка розвинулася важка форма слонової хвороби (элефантиаза).

«Спочатку він ігнорував симптоми, але незабаром кінцівки так сильно збільшилися, що йому довелося звернутися до лікаря», — йдеться в статті. Лікарі діагностували у нього слонову хвороба — захворювання, при якому збільшується яка-небудь частина тіла з-за застою лімфи.

Незважаючи на те, що сім’я витратила на медичні процедури для Хуссейна всі заощадження, місцеві лікарі не змогли йому допомогти. Вони направили чоловіка в столицю, але він не може дозволити собі цю поїздку з-за витрат. Його дружина Фатіма зізнається, що вже продала всі прикраси і віддала всі гроші, зароблені на весілля дочок.

Сам чоловік не може встати з ліжка, так як його ноги важать 50 кілограмів, а кожна з них в обхваті становить 88 сантиметрів. Його родині доводиться постійно просити гроші у родичів.

Слонова хвороба виникає, як правило, після зараження нематодою Brugia malayi. Паразит потрапляє в організм людини через укус комара, ураженого нематодою.

Нагадаємо, що лікарі створили ефективні ліки від смертельно небезпечних хвороб.

Раніше Hyser повідомляв, що лікарі розповіли, який колір волосся підвищує ризик розвитку онкології.

Також Hyser писав про найстрашніших епідемій в історії людства.