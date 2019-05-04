Фахівці розповіли, що слід перевірити в машині перед поїздкою

Кожен автомобіліст повинен бути впевнений у своєму авто.

Особливо, якщо запланована далека поїздка, слід провести низку заходів, які необхідні для безпеки водія і пасажирів, пише AвтоDream.

Насамперед перевірте тиск в шинах. Якщо показники істотно знижені, необхідно звернутися в шиномонтаж. Найімовірніше ви «зловили» цвях або саморіз.

Також потрібно перевірити працездатність оптичних приладів та звукового сигналу. Це допоможе в дорозі уникнути аварійних ситуацій.

Крім цього, необхідно переконатися в достатньому рівні робочих рідин. Перевірку варто влаштувати і акумулятора. Важливо знати, що вимірювання напруги на клемах не покаже стан акумуляторної батареї. Проводити вимірювання необхідно за допомогою спеціальної навантажувальної вилки.

Вирушаючи в далеку дорогу обов’язково оновіть вміст аптечки, а також візьміть домкрат і буксирувальний трос.

Застосовується необхідно виспатися, вирушаючи в далеку дорогу.

До речі, автолюбителі розповіли, як підвищити потужність машини. Якщо Ви відчуваєте, що Ваш автомобіль раніше був більш жвавий і потужний, то можна зробити дещо з цього списку або ж весь список.

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Технології

Заміна свічок запалювання здатна оживити двигун і повернути колишню потужність автомобіля. Якщо Ви давно не міняли свічки — відчуєте різницю. Котушки запалювання досить не дешеві і їх змінюють не так часто, як свічки. Але якщо Ви знаєте, що котушки ніколи не змінювалися на Вашому автомобілі — поміняйте їх теж. Також, можна зняти і почистити форсунки, необов’язково їх міняти. Потужності це особливо не додасть, однак, двигун буде працювати більш рівно.

Причиною малої потужності автомобіля можуть бути старі забиті каталізатори. Заміна каталізаторів дуже сильно вплине на потужність двигуна. Але вартість їх дуже велика. Багато вирізають каталізатори і встановлюють обманки.

Накачайте шини Вашого автомобіля до рівня, який рекомендує виробник! Зазвичай, це від 2 до 2,5 BAR.

Ось такі маленькі хитрощі дадуть можливість вашій старенькому авто ще здивувати вас!

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