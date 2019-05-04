Кейт Міддлтон з’явилася на публіці в незвичайних коштовностях: особливий дизайн

Що особливого в коштовностях, які в цей день одягла герцогиня?

1 травня Кейт Міддлтон відвідала новий дитячий Центр передового досвіду при Національному центрі дітей і сім’ї Ганни Фрейд. Ця організація багато років допомагає дітям з психічними проблемами, а Кейт давно є її опікуном, пише showdream.org.

Герцогиня виглядала в цей день чудово у приталеній сукні темно-зеленого кольору свого улюбленого дизайнера Емілії Викстед. Пару весняному зеленому сукні склали нюдовые замшеві туфельки на підборах і такого ж кольору клатч. Волосся Кейт поклала вільними хвилями, а її макіяж був майже невидимим, — ледь помітні стрілки на повіках, туш і нейтральна напівпрозора помада.

Для візиту в центр герцогиня вибрала пам’ятні для неї коштовності: сережки Kiki McDonough з 6-каратним зеленими аметистами і маленькими діамантами — їх Кейт подарував принц Вільям на перше спільне Різдво, і кільце, коли-то належить принцесі Діані.

Знаменитий перстень з білого золота з блакитним сапфіром і чотирнадцятьма діамантами багато значить для Кейт і всієї королівської родини. Діана обрала його в каталозі Gerrard з нагоди заручин з принцом Чарльзом у 1981 році. Після трагічної загибелі Діани прикраса дісталося принцу Вільяму. А в 2010 році вона була на безіменному пальці Кетрін, коли та сказала принцу заповітне «так».

Кейт поспілкувалася з відвідувачами центру — дітьми та їх батьками. Під дахом нового установи об’єдналися фахівці в галузі неврології, психічного здоров’я, соціального захисту і освіти. Тут також розташувалася школа для дітей, яким важко навчатися в загальноосвітніх школах. Малюки від 5 до 14 років тут зможуть проходити навчання навіть у супроводі батьків.

Це перша поява герцогині на публіці після того, як королева присвоїла їй звання Дами Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена (GCVO).

Це найвища нагорода у Великобританії. Такий подарунок Єлизавета зробила 29 квітня на честь восьмої річниці весілля Кейт та Вільяма. Нагороди Королівського Вікторіанського ордена присуджуються королевою особисто за заслуги перед Сувереном і підкреслюють тісні відносини герцогині з королівською родиною.

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Суспільство

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон одягла шикарне плаття, підкресливши свою тонку талію. Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала церемонію відкриття нової школи в Лондоні в елегантному вбранні від улюбленого бренду Emilia Wickstead. Для офіційного виходу в світ 37-річна герцогиня вибрала темно-зелене плаття середньої довжини, пише Сегодня.

Завдяки тканинному поясу Кейт Міддлтон вдало підкреслила струнку талію. Свій світський спосіб дружина принца Вільяма доповнила туфлями на шпильках Gianvito Rossi і клатчем від Mulberry тілесного кольору.

Нагадаємо, опубліковані фото, як змінювалася королева за роки свого правління.

Як повідомляв Hyser, принц Гаррі і вагітна Меган Маркл привітали королеву з Днем Народження.

Також Hyser писав, що Кейт Міддлтон наздогнав небезпечну недугу.