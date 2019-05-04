«Евробляхеры» готують нову масштабну акцію протесту: подробиці

«Евробляхеры» готують нову масштабну акцію протесту.

Власники «евроблях», вимагаючи перегляду митних акцизів, планують 15 травня 2019 року дати бій влади, а також мають намір повністю перекрити Київ, пише Хроніка.інфо.

За словами лідера громадської організації «Авто Євро Сила» Олега Ярошевича, в травневої акції збираються прийняти участь в загальній складності до 100 000 власників автомобілів з іноземної реєстрації, які з тих чи інших причин їх не розмитнили.

За словами головного «евробляхера» Ярошевича, такі сили дозволять «евробляхерам» перекрити всі в’їзди і виїзди зі столиці України.

Нагадаємо, що в травні піднімуть штрафи для «евробляхеров»: сума зросте до 179 тисяч гривень.

В Україні з 24 травня зростуть штрафи за нерозмитнені автомобілі на іноземних номерах. Про це повідомляє прес-служба ГФС. Штрафні санкції, які будуть застосовуватися, зростуть до 170 тис. грн, а в окремих випадках передбачається можливість застосування конфіскації таких авто.

Законодавство передбачає покарання не тільки для тих осіб, які ввезли автомобілі на єврономерах на територію України, але і для тих, хто ними керує.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилися правила розмитнення «евроблях». Щоб зареєструвати автомобіль, потрібно не екологічний сертифікат, а техпаспорт.

ПриватБанк попередив про проведеному від його імені шахрайському розіграші призів

Суспільство

Платити великі гроші за розмитнення машин вітчизняні автолюбителі не прагнуть і, здається, вже знайшли евробляхам бюджетну заміну: на дорогах України був помічений автомобіль з кувейтскими номерами. Судячи з усього, скоро нас чекає нова проблема – «азиабляхи» і, зрозуміло, нові закони про боротьбу з ними. Дорогий Infiniti з номерним знаком Кувейту розтинає по вулицях міста Дніпра.

Не виключено, що Infiniti з номерним знаком Кувейту в Україні — це тільки початок, а за ним піде масовий ввіз автомобілів з екзотичних країн. Цілком можливо, країн Сходу на дороги України хлине потік дорогих авто класу люкс.

Покупці «евроблях» частіше хочуть авто, за яке не треба відповідати. Про це розповів 28-річний киянин Олександр, який два роки займається «перегоном автомобілів з Європи. За законом за таку машину можна отримати величезний штраф, а то і зовсім позбутися транспортного засобу, але Українці продовжують гнатися за низькою ціною.

Завдяки таким машинам, авторинок України встановив новий рекорд. У лютому первинну реєстрацію в Україні пройшли 90,8 тисяч легкових машин. Переважна більшість з них — 85 тисяч — склали старі авто з-за кордону. Поки влада намагається знайти ефективні шляхи рішення проблеми, вона стрімкими темпами збільшується в розмірах.

Як повідомляв Hyser, на «евробляхи» українців знайшовся свій «покупець».

Також Hyser писав, що «евробляхеры» придумали нахабну схему для обходу закону.

Нагадаємо, експерти назвали найбезпечніші автомобілі.