Лікарі розповіли, чому болить шкіра голови: причини і симптоми

Багато стикаються з болем шкіри голови.

Такий біль може тривати тижнями, а то й місяцями. Кожен дотик до шкіри викликає страждання, які заважають займатися буденними справами. Фахівці розповіли про причини такої недуги і способи її уникнути, пише «Світ Ідей».

Найчастіше біль виникає в районі коренів волосся. Причини можуть бути самі різні. Важливо запам’ятати, що якщо вжиті заходи не допомогли, обов’язково зверніться до лікаря!

Тугі зачіски

Коли зачіска натягує волосся, їх цибулини можуть пошкодитися і змінити напрямок. Це викличе біль в шкірі. Частіше розпускати волосся. Якщо вдень ви носите хвости і коси, на ніч розпустіть волосся і розчешіть їх перед сном. Шкірі голови потрібно давати відпочинок.

Неприродні проділи

Всі дівчата полюбляють гарні зачіски, ось тільки у багатьох їх видів шкідливі для шкіри проділи. Приміром бічні проділи у популярних стрижок боб і лонгбоб. З-за них цибулини постійно травмуються і напрямок росту волосся змінюється. Міняйте проділи. Не носіть один і той же проділ з дня у день. Повернувшись додому, зачешіть волосся назад або зробіть звичайний рівний проділ по центру.

Тяжкість волосся

Буває, коли у власниці густого волосся до куприка, виникає нестерпний біль. Укоротіть волосся. Звичайно, немає необхідності кардинально змінювати стрижку, але час від часу укорачивайте волосся.

Носіння обручів і головних уборів

Під тиском головних уборів і обручів шкіра теж травмується. До того ж, пори можуть забиватися, порушитися кровообіг і подача кисню. Намагайтеся рідше використовувати убори. Від обручів краще відмовитися, поки біль не вщухнуть. Шапки слід прати як можна частіше, щоб бруд з них не потрапляла на шкіру. Повернувшись з вулиці, зніміть шапку і розчешіть волосся.

Часте фарбування

Косметологи вважають, що часте використання хімічних барвників так само може спровокувати шкірні болю. Особливо це стосується кардинальної зміни кольору волосся, коли їх природний пігмент вимивають для переходу з брюнетки в блондинку або для створення різнокольорових омбре. Не фарбуйте волосся без гострої необхідності. Навіть багато знаменитостей не соромляться сивини і коріння, що відросло. Замаскувати сивину і коріння можна з допомогою зачісок і аксесуарів. Якщо пофарбувати волосся все ж треба, спробуйте використовувати природні речовини, наприклад, фарбувальні склади з хною.

Травми шкіри

Обережно промацайте шкіру голови або попросіть рідних її оглянути. Немає на ній травм, подряпин або прищиків? Можливо, шкіру розчесали нігтями або щіткою з гострими зубцями. В ранки могла потрапити інфекція. Як вихід із ситуації, проведіть лікувальні процедури. Обполосніть волосся відварами трав з ефектом антисептика. Намагайтеся не чесати шкіру і не користуйтеся травмуючими щітками.

Переохолодження

Із-за різкого похолодання так само може виникати біль в шкірі. У багатьох дискомфорт з’являється в періоди осінь-зима-весна. Влітку болі проходять, але можуть повернутися з-за кондиціонерів. Уникайте холодів. Шапки уберегти голову від переохолодження та подальшого болю. Не забувайте їх прати і розчісувати волосся між носінням шапок. Уникайте кондиціонерів з їх холодними протягами.

Стрес

На думку лікарів, стрес може викликати стискають болю, названі «каскою неврастеніка». По-цьому приймайте заспокійливі засоби і висипайтеся. Не обов’язково активно вживати антидепресанти, адже від них більше шкоди, ніж користі. Краще заспокоюватися з допомогою корисних трав’яних засобів (чай з ромашкою, мелісою і т. д.).

Менструація

Згідно зі статистикою, жінки більше за чоловіків схильні до головних болів, в тому числі і болів в області шкіри. Вважається, що однією з причин можуть стати критичні дні і мова йде не тільки про мігрені, але і про хворобливому стані шкіри. Зміцните здоров’я. Безпосередньо до і під час місячних використовуйте ті ж методи, що і в боротьбі зі стресом. Не зайвим буде відмовитися на час від шкідливих продуктів.

Запалення нервів

Подібні захворювання нерідко супроводжуються страшними болями в районі коренів волосся. В такому випадку, застосовувати масаж і зігріваючі компреси. Чудовий результат дасть відвідування парної. Масаж не повинен бути інтенсивним, досить кілька разів в день делікатно масажувати обличчя, голову, шию і плечі. Це зігріє тіло, послабить біль і поліпшить кровообіг.

В екстрених заходів, коли вже немає сил терпіти біль, є інші способи. Наприклад, можна прийняти душ. Вода повинна бути трохи контрастною (тепла, холодна, тепла і в кінці знову прохолодна) або дуже тепла, але не гаряча. Можете втерти у волосся і вимити їх з шампунем, щоб позбутися від бруду, поту і жиру.

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Суспільство

Якщо проблема в судинах, а прийняти душ зараз не виходить, погрійте голову феном. Увімкніть його на повільний режим з теплою (не гарячою) струменем повітря. Також можуть допомогти теплі компреси з травами Мій улюблений спосіб – компреси з трав. Запарте дубову кору, ромашку або інші корисні трави. Влийте відвар в миску і залийте теплою водою (1 склянка відвару на кілька літрів води). Опустіть голову в таз так, щоб вода покривала шкіру. Трохи помасажуйте голову хвилин п’ять.

До речі, трави зміцнюють волосся. Однак не забувайте, що деякі трави можуть змінити відтінок волосся. Після процедур розчешіть волосся, не залишайте рушник на голові надовго. Зробіть легкий хвіст або легку косу, а ще краще – залишити волосся розпущеним. Бережіть своє здоров’я і хай біль піде!

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