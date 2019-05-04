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Найнезвичайніші в світі кордону показали в Мережі: деякі часом спантеличують

04.05.2019

У Мережі показали найдивніші в світі кордону, які збивають з пантелику.

Неймовірні кордону, які зіб’ють з пантелику будь-якого, пише Хроніка.інфо.

Що першим приходить на думку, коли ви чуєте слово «кордон»?

Напевно, якесь офіційне місце з серйозними митниками і дресированими собаками? Що ж, не всі кордони світу обгороджені колючим дротом!

Погляньте на самі незвичайні з них, деякі деколи збивають з пантелику!

Макао, Китай

Польща — Україна

Бразилія — Аргентина — Парагвай

США — Росія

Нідерланди — Бельгія

Нагадаємо, що в Газі, на стінах збереглися перших поверхів так званої «італійської вежі», 26-річний художник Алі Джибали створив портретну галерею, його герої – молодь, яка мріє про краще життя.

Власне, вся галерея – це чотири портрети на стінах. Відвідування виставки проблематично, так як будівля може обвалитися в будь-який момент. Але на роботи Алі звернули увагу багато зарубіжних ЗМІ. За словами художника, мета виставки полягала в тому, щоб «вийти за межі Гази».

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Суспільство

15-поверхова «італійська вежа», побудована в 90-ті роки, в якій розміщувалися торговий центр, офіси і квартири, була знищена ізраїльськими ВПС у ніч на 26 серпня 2014-го, в ході операції «Незламна скеля». За даними ЗМІ, дах цієї вежі бойовики Хамасу використовували для обстрілу ізраїльської території, крім того в будівлі знаходився штаб бойовиків. ЦАХАЛ не називав причини нанесення удару по цьому об’єкту.

Перед атакою військові попередили місцевих мешканців. Незадовго до нанесення удару по даху будівлі була випущена попереджувальна ракета. В результаті ракетного удару по «італійської вежі» дві людини були вбиті, близько 20 отримали поранення.

Нагадаємо, що ВПС Ізраїлю завдали потужного авіаудару.

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Раніше Hyser повідомляв, що Ізраїль атакував об’єкти інфраструктури ХАМАС.

Також Hyser писав, що на кордоні Ізраїлю проходять масові протести палестинців.

 

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