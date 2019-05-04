Найнезвичайніші в світі кордону показали в Мережі: деякі часом спантеличують

У Мережі показали найдивніші в світі кордону, які збивають з пантелику.

Неймовірні кордону, які зіб’ють з пантелику будь-якого, пише Хроніка.інфо.

Що першим приходить на думку, коли ви чуєте слово «кордон»?

Напевно, якесь офіційне місце з серйозними митниками і дресированими собаками? Що ж, не всі кордони світу обгороджені колючим дротом!

Погляньте на самі незвичайні з них, деякі деколи збивають з пантелику!

Макао, Китай

Польща — Україна

Бразилія — Аргентина — Парагвай

США — Росія

Нідерланди — Бельгія

Нагадаємо, що в Газі, на стінах збереглися перших поверхів так званої «італійської вежі», 26-річний художник Алі Джибали створив портретну галерею, його герої – молодь, яка мріє про краще життя.

Власне, вся галерея – це чотири портрети на стінах. Відвідування виставки проблематично, так як будівля може обвалитися в будь-який момент. Але на роботи Алі звернули увагу багато зарубіжних ЗМІ. За словами художника, мета виставки полягала в тому, щоб «вийти за межі Гази».

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Суспільство

15-поверхова «італійська вежа», побудована в 90-ті роки, в якій розміщувалися торговий центр, офіси і квартири, була знищена ізраїльськими ВПС у ніч на 26 серпня 2014-го, в ході операції «Незламна скеля». За даними ЗМІ, дах цієї вежі бойовики Хамасу використовували для обстрілу ізраїльської території, крім того в будівлі знаходився штаб бойовиків. ЦАХАЛ не називав причини нанесення удару по цьому об’єкту.

Перед атакою військові попередили місцевих мешканців. Незадовго до нанесення удару по даху будівлі була випущена попереджувальна ракета. В результаті ракетного удару по «італійської вежі» дві людини були вбиті, близько 20 отримали поранення.

Нагадаємо, що ВПС Ізраїлю завдали потужного авіаудару.

Раніше Hyser повідомляв, що Ізраїль атакував об’єкти інфраструктури ХАМАС.

Також Hyser писав, що на кордоні Ізраїлю проходять масові протести палестинців.