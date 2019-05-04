NASA випробували нову ракету: знахідка для космічних туристів

У США був проведений успішний старт багаторазової ракети New Shepard.

Вона піднялася на висоту близько 106 км. Компанія мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin збирається її використовувати для туристичних експедицій. Про це повідомляє «Space.com».

За рахунком це був одинадцятий тест-запуск — з вантажем для 38 науково-дослідних проектів, у тому числі дев’яти для NASA.

Корисне навантаження включала експерименти з 3D-печаткою, біомедичні дослідження, а також тестування центрифуги для моделювання місячної і марсіанської гравітації.

Вся місія тривала трохи більше 10 хвилин, за цей час ракета досягла максимальної швидкості 3567 км/ч. Прискорювач і капсула м’яко приземлилися один за одним.

До речі, NASA показало дивовижні кадри заходу на Марсі. Зонд InSight американського космічного агентства зробив фото заходу на Марсі. Як повідомляється на сайті, знімок був зроблений 25 квітня на 145 сол (марсіанський день) перебування апарату на Червоній планеті.

Фото було зроблено близько 18:30 за марсіанського часу. Знімок був схильний кольорокорекції, що дозволяє передати кольори так, як їх побачив би людське око.

Тим часом, учені виявили, що Марс може бути живою планетою. Уфолог вважає, що цей дивний об’єкт був зведений не представниками людської раси. Квадратний і трикутний у плані, обсяги споруди з’єднані певним переходом. Вчений припускає, що прибульці створили цю базу багато років тому для форпосту в цій частині космосу.

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Згідно теорії Уоринга, НАСА про все відомо, проте компанія не збирається говорити про прибульців, щоб не сіяти паніку і не згортати операції по дослідженню нової планети.

Марс цілком міг стати притулком для представників позаземної цивілізації. Раніше повідомлялося, що на Марсі сталося одразу два затемнення, які зафіксував марсохід. Curiosity зняв затемнення, які відбулися на планеті Марс. Їх було два, 17 і 26 березня.

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Раніше Hyser повідомляв про міфи про місячному вплив на поведінку людей.

Також Hyser писав, що космічний апарат побачив відмінності в грунті на Місяці.