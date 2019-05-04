Автолюбитель створив вантажівка потужністю 2400 л. с. для гонок: у мережі з’явилися фото «монстра»

Американець створив унікальний гоночний вантажівка з потужністю 2400 л. с. для гонок і дріфту.

Каскадер Майк Райан — гонщик. Знайшов якусь популярність своїм неодноразовим участю у «Гонці до хмар». Ця гонка представляє з себе швидкісний підйом на гору Пайкс Пік (США), в якій даний автомобіль виступав 18 раз і завоював 7 рекордів свого класу, пише Автолюбитель.

Відомо, що вантажівка була багаторазово модифікований.

Сам Майк оснастив вантажівка движком потужністю 2400 л. с. з потрійним турбонаддувом. Зокрема, автомобіль отримав систему впорскування суміші метанолу і води.

Зі слів Райана, у вантажівки просто неймовірний крутний момент, який в піку досягає 5400 Нм, споживаючи при цьому 11 кубометрів повітря всього за одну хвилину.

Крім цього, у машини гоночна підвіска, водяне охолодження гальм, покращена система охолодження агрегатів і просто величезний спойлер в стилі автомобілів IndyCar з 90-х років. При швидкості 128 км/год він забезпечує притискну силу в 816 кг.

До речі, українець взявся за розробку супертехнологичного авто. Мова йде про машину Project 1, яку розробляє харківський дизайнер Владислав Шаповаленко.

Художник зазначає, що стиль нового автомобіля об’єднав «технологічні і гармонійні нотки розвитку автомобільного дизайну». Машину поставить на конвеєр, а в інтернеті з’явилися фотографії новинки.

Тим часом, Mercedes-AMG планує випустити найшвидший спорткар в своїй історії. Ця модель стане найшвидшим автомобілем в історії бренду, не рахуючи дрібносерійного гіперкара One (в основі його силової установки турбомотор V6 1.6 від Формули-1, адаптований до дорожньому використання) і гоночних болідів.

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Технології

Black Series стане гідним суперником для Porsche 911 GT2 RS, який у специфікації MR є якнайшвидшої в тестах на «Нордшляйфе» машиною для доріг загального користування. Над екстремальних купе GT Black Series інженери компанії працювали останні кілька років.

Як очікується, новинка отримає як мінімум 630-сильний мотор від GT 63 S 4-Door Coupe. Також буде перероблена аеродинаміка, оновлена підвіска і гальма. Інші характеристики і нововведення поки не розголошуються.

Нагадаємо, Chevrolet до 55-річчя спорткара Ford Mustang зробив жартівливий подарунок.

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