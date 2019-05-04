Лікарі розповіли, чому не варто їсти вітаміни пачками: дуже небезпечно

При неправильному і надмірному споживанні вітаміни можуть бути небезпечні через здатність провокувати різні проблеми зі здоров’ям.

Сьогодні часто можна почути думку про те, що продукти харчування містять недостатньо вітамінів, і тому корисні мікроелементи потрібно приймати у вигляді добавок і комплексів, пише enovosty.

Але лікарі наголошують: в якості додаткової добавки до їжі вітаміни безпечні для здоров’я тільки якщо використовуються за призначенням фахівця, а не самостійно. На сторінках видання «Аргументи і Факти» лікар-імунолог Ганна Шуляева застерегла від необдуманого вживання вітамінів, що загрожує їх надлишком. За словами лікаря, таке вживання небезпечне своїми наслідками – «це можуть бути алергії, підвищена навантаження на печінку, інтоксикація і навіть розвиток раку».

Імунолог розповіла, чим може бути небезпечний перебір конкретних вітамінних речовин.

Вітамін E. Його надлишок підвищує ризик раку простати у чоловіків, а також збільшує схильність людей до інсульту.

Так, надлишок вітаміну D може призвести до збоїв ритму серця, спровокувати атеросклероз, привести до проблем нирок, відкладенню солей, а також підвищити ймовірність розвитку раку шкіри. У зв’язку з цим приймати вітамін D необхідно тільки за призначенням.

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Надлишок вітаміну B провокує появу акне, алергії, сонливості, порушеннями серцевого ритму серця, печією і нудотою.

Надлишок вітаміну С впливає на антиоксидантну систему, що може викликати проблеми з обміном речовин.

«Самостійно без шкоди для здоров’я допускається приймати тільки полівітаміни коротким курсом по одному місяцю раз в квартал або півроку. У всіх інших випадках прийом вітамінів повинен визначатися лікарем. Гіпервітаміноз небезпечний: вивести вітаміни з організму набагато складніше, ніж їх ввести», — констатувала лікар-імунолог.

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