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Їх мета – створити штучну кризу після 2019 року, – Коболєв

04.05.2019

Росія прагне влаштувати нову газову війну з Україною і всі – від українського президента і міністерств до “Нафтогазу”, мають діяти, щоб завадити цим планам.

Розповів голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, повідомляє “Голос Америки”

Перебуваючи з візитом у Вашингтоні, Коболєв намагається заручитись підтримкою США в питанні переговорів з Росією, а також стосовно російського газового проекту Nord Stream 2.

“Наш головний меседж, – розповів Коболєв, – стосується, в першу чергу, тієї непростої ситуації, яка склалась навколо договору з транзиту газу територією України після 2019 року. У нас закінчується договір і, як мабуть ви знаєте, російська сторона, “Газпром” на перемовинах поки що займає позицію незрозумілу. Ми вважаємо – вони тягнуть час”.

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