4-у Міжнародну виставку оборонної промисловості ADEX проведуть в Баку

Представники МОП і турецької компанії ASELSAN провели переговори щодо розвитку існуючого співробітництва. Науково-дослідний інститут міністерства і ASELSAN підписали протокол”

Азербайджан проведе в 2020 році в Баку 4-у Міжнародну виставку оборонної промисловості ADEX

“Представники МОП під час 14-ї міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2019 в Стамбулі поінформували гостей виставки про ADEX-2020 року, яка відбудеться в Азербайджані”, – повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Відомство зазначає, що заступник міністра оборонпрому Яхья Мусаєв ознайомився з нововведеннями в сфері оборонної промисловості, які були представлені різними країнами-виробниками на виставці.

“Представники МОП і турецької компанії ASELSAN провели переговори щодо розвитку існуючого співробітництва. Науково-дослідний інститут міністерства і ASELSAN підписали протокол”, – наголошується в повідомленні.

Міжнародна виставка “ADEX” проходить в Баку під патронатом президента Азербайджану з 2014 року. Організатором виставки виступає міністерство оборонної промисловості.

Також стало відомо, що на міжнародній виставці IDEF-2019 було обговорено участь підприємств “Укроборонпрому” в програмі з виробництва боєприпасів для армії Азербайджану. Зокрема, обговорювалося питання трансферу технологій.

Нагадуємо, що унаслідок пожежі в торговельному центрі в столиці Азербайджану Баку постраждали 10 людей.

Фото: 1news.az