На Донбасі в черговий раз «зловили» російську станцію розвідки

Російська переносна станція наземної розвідки Кредо-М1 зафіксована на окупованій території — на околиці Первомайська.







Про це повідомляє міжнародне співтовариство InformNapalm з посиланням на дані звіту СММ ОБСЄ.



“2 травня 2019 року БПЛА малого радіусу дії зафіксував на західній околиці н. п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська) переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 “Кредо-М1”, — йдеться в повідомленні.



Про використання російської станції ПСНР-8 “Кредо-М1” на окупованих територіях України OSINT-розвідники InformNapalm повідомляли раніше. Тричі ця станція була зафіксована на окупованій території Донецької області. Влітку 2015 року вона була виявлена в арсеналі бандформування «Хан» терористичної організації «ДНР». У жовтні 2016 року станцію зафіксували на озброєнні бандформування «ДРГ Патріот» (стара назва ДРГ «Русич»), яке комплектується російськими найманцями і кадровими російськими військовослужбовцями. В кінці жовтня 2016 року станцію зафіксували в окупованій Еленовке.



Також використання російської станції ПСНР-8 “Кредо-М1” двічі вдалося зафіксувати на окупованій території Луганської області. Так, на основі аналізу документів, ексклюзивно наданих активістів UCA, встановлено, що в 2015 році артилерійські підрозділи російських окупаційних військ в Луганській області використали цю станцію. І в березні 2016 року були знайдені докази, що російська станція ПСНР-8 на озброєнні т. Н. «10-ї артилерійської бригади» терористичної організації «ЛНР» (десятий ОАБр, в / ч Л-23213, Луганськ, 2 АК ЗС РФ).











Фото з сайту InformNapalm