Омелян запропонував Hyundai виробляти електрокари в Україні

2 травня Міністр інфраструктури України Володимир Омелян зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні паном Лі Янг-Гу. Вони обговорили виробництво електрокарів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

«Ми розглядаємо компанію Hyundai як потенційного партнера для виробництва електрокарів в Україні. Лінійка електрокарів Hyundai є дуже цікавою і конкурентною, ринок в Україні і в Європі розвивається стрімко, тому цей напрям співпраці є вкрай перспективним», — розповів Омелян.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу, зі свого боку, висловив побажання компанії Hyundai взяти участь у тендері Європейського банку реконструкції та розвитку на будівництво Харківського метрополітену.