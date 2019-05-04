В Україні дозволили міняти мобільного оператора без зміни номера: як це працює

З 1 травня українці отримали довгоочікувану можливість зміни мобільного оператора, при цьому зберігаючи свій старий номер. Найбільші оператори України Lifecell, «Vodafone Україна» і «Київстар» вже заявили про повну готовність до подання даної послуги, але так просто це зробити користувачам мобільного зв’язку.

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З 1 травня українці зможуть міняти мобільного оператора, зберігаючи при цьому свій телефонний номер.

Послуга дійсна лише для зареєстрованих користувачів.

Отримати послугу можна онлайн, або в сервісних центрах операторів мобільного зв’язку.

Оператори пообіцяли надавати послугу безкоштовно, але є нюанс.

Хочу змінити оператора, з чого почати?

В першу чергу абонентам варто пам’ятати, що поміняти оператора не змінюючи телефонного номера можуть тільки зареєстровані абоненти. Якщо ви купили сім-карту з рук або в магазині, ви не зможете скористатися даною послугою.

Щоб зареєструватись, вам потрібно прийти в сервісний центр свого оператора з паспортом, або ж зробити це онлайн, але для цього знадобитися ваша електронна цифрова підпис. Для її отримання ви можете звернутися в найближче відділення податкової. Цифровий підпис ви отримаєте протягом 10-15 хвилин абсолютно безкоштовно.

Я зареєстрував свій номер, що далі?

Далі ви підбираєте нового оператора і тариф, на який ви хочете перейти, і звертаєтеся вже до нового оператора з проханням перенести ваш телефонний номер. Для цього вам потрібно вказати своє ПІБ та бажану дату перенесення. Це можна зробити двома способами – в сервісному центрі оператора, або онлайн на його сайті.

Після цього оператор обробляє вашу заявку і погоджує всі необхідні питання з вашим старим оператором. Але, в підсумку вам все ж доведеться відвідати офіс нового оператора, щоб забрати нову сім-карту.

Скільки часу буде потрібно на заміну?

На розгляд заявки оператора дається 8 робочих годин, після чого він повідомляє старого оператора про те, що ви бажаєте почати процедуру перенесення номера. Старим оператору також дається 8 робочих годин на те, щоб повідомити про технологічну можливість такого перенесення і про те, що не існує якихось обмежень.

Сама ж процедура переходу займає три робочих дні, це прописано у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ). Втім, ви можете попросити відстрочку перенесення номера до 30 днів з дня подачі заяви.

Як я дізнаюся, що мій номер перенесли? І не буде проблем зі зв’язком?

Перехід на нового оператора почнеться тільки після активації нової сім-карти. Перед початком процедури ви повинні бути попереджені оператором, а сам перенесення повинен тривати не більше трьох годин. Втім, на практиці, це повинно відбуватися набагато швидше.

Скільки це коштує?

Законом передбачається, що послуга є платною, але її вартість не регламентована. На даний момент три найбільших мобільних оператори заявили, що це буде безкоштовно. Але, наприклад, «Київстар» заявляє про необхідність покупки базового стартового пакета, в який вже включена вартість перенесення номера.

Але в будь-якому випадку оператори пізніше зможуть встановити тарифи на перенесення номера, якщо захочуть.

Як часто можна змінювати оператора?

Поміняти оператора абонент має право не частіше, ніж один раз на 30 днів.

Код мого старого оператора зміниться на новий?

Немає. В тому то і вся суть перенесення, що весь ваш номер разом з кодом зберігається. Наприклад, якщо у вас номер мобільного оператора Lifecell з кодом 063, він у вас залишиться як при переході на «Vodafone Україна» і «Київстар».

Щоб уникнути різних непорозумінь оператори повинні попереджати людей про дзвінки на перенесені номери. Це може бути короткий голосове повідомлення: «Ви телефонуєте на номер іншого оператора». Це потрібно для того, щоб з абонентів не знімали плату за дзвінки іншому оператору без їх відома. Так абоненту дається кілька секунд, щоб скасувати дзвінок.

З якихось причин мені можуть відмовити в перенесенні номери?

Визначений перелік підстав для відмови дійсно є, але за словами виконавчого директора Українського державного центру радіочастот (УДЦР) Вадима Гулько, він цілком логічний.

«Наприклад, подав документи не той чоловік, на якого оформлений номер, або в документах вказані недостовірні дані. Ще є технічні підстави, але впевнений, що на практиці цього не буде. Всі оператори після року роботи над цим процесом підтвердили повноцінну готовність здійснювати таку послугу», – повідомив він у коментарі ObozTV.

Чи вплине ця послуга на підвищення тарифів на мобільний зв’язок?

Швидше ні, ніж так. А на думку Гулько, нова послуга створить додаткову конкуренцію між мобільними операторами і навіть дозволить знизити тарифи на зв’язок.

«Статистика США свідчить, що там були знижені тарифи на 6% після введення послуги, у зв’язку з тим, що всі оператори почали нову маркетингову стратегію в боротьбі за збереження старих клієнтів та пошук нових», – пояснив Гулько.

Що робити, якщо оператор відмовиться надавати послугу без об’єктивних на те причин?

Мобільні оператори зобов’язані дотримуватися законодавства і своїх ліцензійних умов. Але якщо почнуть надходити скарги, регулятор може ініціювати перевірки, після яких може прийняти рішення навіть про анулювання ліцензії.