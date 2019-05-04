У США пасажирський Boeing заїхав в річку (відео)

В американському місті Джексонвілл (штат Флорида) пасажирський літак Boeing 737 при посадці викотився за межі злітно-посадочної смуги і опинився в річці Сент-Джонс. Про це повідомляє CNN.

Лайнер, у якого була пошкоджена носова частина, залишився на мілководді і не повністю занурився в воду. На його борту знаходилися 143 людини – 136 пасажирів і сім членів екіпажу. Всі вони живі і благополучно евакуйовані. 21 осіб доставлено до лікарень з різними травмами. Рятувальники також розшукують двох собак і кота, які також були в літаку.

Девід Соуси, колишній інспектор Федерального авіаційного управління, назвав його чартером приватного літака. Девід спочатку назвав це комерційним рейсом.

«Той факт, що всі вони були благополучно виведені з літака і ніхто не постраждав, багато що говорить про те, як екіпаж відреагував на цю ситуацію», – сказав він.

Рейс, який слідував в США з американської військової бази Гуантанамо на Кубі, виконувала чартерна авіакомпанія Miami Air International.