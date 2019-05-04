Північна Корея випробувала ракети малої дальності

Зброю направили у бік Японського моря.



Північна Корея вранці 4 травня запустила кілька ракет малої дальності.

Відзначається, що пуски зробили з міста Вонсан в напрямку Японського моря. За даними військових, ракети пролетіли від 70 до 200 км.

Офіційних заяв з боку Пхеньяну поки не надходило.

США заявили, що знають про запуск Північною Кореєю ракет малої дальності і стежать за ситуацією. Про це повідомила прес-секретар американської адміністрації Сара Сандерс.

“Ми знаємо про сьогоднішніх діях Північної Кореї. Ми продовжимо стежити за міру необхідності”, – сказала вона.

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон поінформував американського лідера Дональда Трампа про запуск ракет.

Військові США і Південної Кореї вивчають інформацію про дії КНДР. Міноборони Японії заявило, що ракети не досягли виключної економічної зони країни.