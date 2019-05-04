Через підозру в корупції передали до суду справу головного архітектора міста

Національна поліція України направила до Ірпінського міського суду адмінпротокол відносно головного архітектора Ірпеня Михайла Сапона. Про це ІА “Погляд” стало відомо з офіційного сайту суду.

Протокол направлено через те, що Сапон, будучи особою, на яку поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно, без поважних причин вніс інформацію про суттєві зміни у своєму майновому стані до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік. А саме – відомості про придбання автомобіля Toyota lc 100 2004 року випуску (він повинен був внести їх протягом 10 днів, але в цей строк не вклався).

Таким чином головний архітектор Ірпеня вчинив корупційне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 КупАП (неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані).

На яке число призначено суд – поки невідомо, але ми слідкуватимемо за перебігом подій та інформуватимемо вас.

: zora-irpin.info

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