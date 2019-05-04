Вчені виявили протиотруту від укусу самої отруйної медузи

Дослідники університету Сіднея (Австралія) відкрили протиотруту від укусів кубомедузи, яка вважається одним з найбільш отруйних істот на Землі. Про це повідомляє «Лента.Ру» з посиланням на The Guardian.

Укус цієї медузи викликає болісну біль, некроз шкіри і, якщо доза отрути велика, зупинку серця і смерть через кілька хвилин. Одна особина здатна вбити 60 осіб.

За допомогою методики редагування генів вчені виявили «молекулярне протиотруту», яке блокує симптоми опіку при нанесенні на шкіру протягом 15 хвилин. Дослідники проаналізували декілька мільйонів клітин людини і виділили в кожній окремі гени, а потім додали отруту медузи і спостерігали, які клітини виживуть.

«Це перше молекулярне дослідження того, як працює цей тип отрути і, можливо, як працює будь-який отрута», — сказав провідний автор дослідження Раймонд Лау.

Фахівці уточнюють, що препарат при нанесенні на шкіру здатний повністю зупинити некроз і придушити біль. Чи зможе він запобігти зупинці серця, поки невідомо. Антидот був протестований на живих мишах і виявився абсолютно безпечним для людини.

: aspekty.net

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