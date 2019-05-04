У п’ятницю, 3 травня, двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається, що 3 травня збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню, з них дев’ять разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, за минулу добу один окупант було знищено, ще четверо — поранені.