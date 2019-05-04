Соколова розповіла, як знищити «русский мир» в Україні

Вплив «русского мира» в Україні збережеться до тих пір, поки не помре покоління, народжене в СРСР.

Викорінювати його розум українців потрібно тільки силою, жорсткими законами і реформами, інакше не буде ніякого позитивного результату боротьби, сказала в українська журналістка Яніна Соколова.

«Вплив «російського світу» – це вплив Радянського Союзу. Навряд чи переконаєте мою російськомовну сусідку думати про європейської стратегії. Бабуся бачить силу в Росії, адже все життя прожила в Союзі. Поки її покоління не піде в інший світ, у нас будуть ностальгують за георгіївським стрічкам, які будуть тягнути нас на Схід. Викорінювати російську світ потрібно тільки жорсткими реформами, інакше результату не буде», – вважає Соколова.

Мало того, ведуча повідомила, що досі зустрічає молодь, виховану на стандартах «русскомирья». Це добре видно по музиці, яку вони качають з інтернету.

«У топ-100 українського чарту немає жодної української пісні десь до 80 рядка. Домінують росіяни: Макс Корж, Артур Пиріжків. «Русский мир» продовжує жити в Україні. Мої діти ходять в Печерську школу і садок, і там тільки 30% дітей проукраїнські. Решта – це «яка різниця, якою мовою дружити, лише б було економічно вигідно». Іншим взагалі все одно», – нагадала Соколова.