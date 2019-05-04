Конкурент Зеленського? Експерт оцінив шанси Вакарчука на парламентських виборах

Український співак і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук має всі шанси перемогти на парламентських виборах у жовтні 2019 року, якщо він піде у Верховну Раду зі своєю партією.

Таку думку висловив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко, передає «24 канал». На його думку, артист може відібрати голоси у партії переможця президентської гонки Володимира Зеленського «Слуга народу».

«Потенціал на виборах до Верховної Ради у Вакарчука є. Але все залежить від активності співака. Створить Вакарчук власну партію або приєднається до іншої. Можливо, він не буде очолювати партію, але очолить виборчий список. Має значення, з якими політиками Вакарчук об’єднається», – підкреслив експерт.

За його словами, потенційний рейтинг Вакарчука був високим і в президентській гонці, проте він різко впав через вибір нейтральної позиції.

Міщенко також вказав на важливий нюанс: Вакарчуку невигідно бути фоновим політиком в чужій партії, однак політсилу під своїм керівництвом за такий короткий період створити досить важко.

«Вакарчук може відбирати голоси у партії «Слуга народу» Зеленського. Виборці Вакарчука і Зеленського орієнтовані на молодіжний електорат. Частково і у блоку Порошенко. Чинний президент на президентських виборах орієнтувався на виборців західного регіону. Вакарчук теж може розраховувати на значну підтримку на Заході України», – пояснив Міщенко.

Зазначимо, згідно з соцдослідженнями, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, у разі, якби вибори в парламент пройшли в квітні, до Верховної Ради потрапили би партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа – «За життя», Блок Петра Порошенка, «Батьківщина», «Громадянська позиція» і «Сила і честь».