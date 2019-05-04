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Схудла Ріанна показала фігуру у сексуальному мереживі

04.05.2019

Барбадоська співачка Ріанна продовжує розвивати свій бренд: днями зірка випустила нову колекцію своєї спідньої білизни Savage x Fenty і, звісно, стала першим “обличчям” лінійки.

Перші світлини з’явилися в Інстаграмі Ріанни.

На фото Ріанна позує у білосніжних панчохах і такого ж кольору корсеті, хизуючись схудими формами, а також інтригує комплектом темно-коричневого кольору.

: bilshe.com

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