Пеня за комуналку: коли чекати «чорних» платіжок

Відповідно до нового закону про житлово-комунальні послуги, українців, які накопичують борги, змусять заплатити більше. З травня вступає в силу положення про нарахування боржникам пені за прострочення оплати платіжок.

Про це повідомили представники Кабінету міністрів.

Коли будуть нараховувати пеню

Нарахування пені розпочнеться в перший робочий день після крайнього терміну оплати комунальних платежів.

Скільки доведеться заплатити

Громадянам, які несвоєчасно розраховуються за комунальні послуги будуть нараховувати пеню у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення оплати.

Також зазначаєтьяс, що загальна сума пені не може перевищувати 100% від боргу споживача.

Українцям нагадують, що крайній термін оплати по платежкам – 20 число кожного місяця.

Я будь-якому випадку нарахують пеню

Пеню не будуть нараховувати, якщо:

держава затримує субсидії;

мешканець будинку не проживав в ньому;

роботодавець не виплачує заробітну плату і громадянин може це довести.

Постачальники мають можливість призупинити надання послуг боржникам через 30 днів після відповідного попередження, якщо за цей час не буде погашена заборгованість в повному обсязі.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз» повідомили про зниження ціни на газ. Для населення вартість кубометра газу стане на 300 грн дешевше. А ось для підприємтв ціна підскочить.