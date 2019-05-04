Пеня за комуналку: коли чекати «чорних» платіжок

Відповідно до нового закону про житлово-комунальні послуги, українців, які накопичують борги, змусять заплатити більше. З травня вступає в силу положення про нарахування боржникам пені за прострочення оплати платіжок.
Про це повідомили представники Кабінету міністрів.
Коли будуть нараховувати пеню
Нарахування пені розпочнеться в перший робочий день після крайнього терміну оплати комунальних платежів.
Скільки доведеться заплатити
Громадянам, які несвоєчасно розраховуються за комунальні послуги будуть нараховувати пеню у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення оплати.
Також зазначаєтьяс, що загальна сума пені не може перевищувати 100% від боргу споживача.
Українцям нагадують, що крайній термін оплати по платежкам – 20 число кожного місяця.
Я будь-якому випадку нарахують пеню
Пеню не будуть нараховувати, якщо:
- держава затримує субсидії;
- мешканець будинку не проживав в ньому;
- роботодавець не виплачує заробітну плату і громадянин може це довести.
Постачальники мають можливість призупинити надання послуг боржникам через 30 днів після відповідного попередження, якщо за цей час не буде погашена заборгованість в повному обсязі.
Нагадаємо, НАК «Нафтогаз» повідомили про зниження ціни на газ. Для населення вартість кубометра газу стане на 300 грн дешевше. А ось для підприємтв ціна підскочить.