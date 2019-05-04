У Дніпрі невідомий вистрілив пенсіонеру в голову з вікна будинку

3 травня на лінію «102» зателефонували мешканці провулку Парусного і повідомили, що у дворі їхнього будинку невідомий стріляв у пенсіонерів.

На місце негайно прибув екіпаж патрульної поліції і швидка. Інцидент стався приблизно о 15:00.

Один з пенсіонерів залишився цілий, а другого знадобилася госпіталізація, – повідомляє місцеве видання. Очевидці розповіли, що чули кілька пострілів, що нагадують удари, але визначити, хто саме стріляв і з якого дома, вони не змогли. Один з пенсіонерів отримав поранення голови.

Його госпіталізували в міську клінічну лікарню №16. Другий пенсіонер вижив: куля лише порвала його вітровку, не зачепивши тіла. Мешканці провулку Парусного розповіли, що раніше в їхньому дворі нічого подібного не відбувалося. Відповідно, люди не змогли припустити, хто може бути причетним до злочину. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці ретельно оглянули місце події, а також опитали очевидців. Зараз поліцейські встановлюють всі деталі інциденту, щоб винний поніс покарання згідно з буквою Закону.