Був рятувальником, а на війну пішов нишком: історія героя Гвоздиевского, загиблого під Павлополем

На східному фронті загинув ще один боєць, 53-річний Сергій Гвоздиевский. Він з напарником перевозив вантаж на машині, коли під ними вибухнула ворожа міна. Сергій помер від тяжких травм на наступний день в Дніпрі. А буквально за два тижні до смерті він відзначив свій день народження.

У Вінницькій області в його рідному Могилів-Подільському у нього залишилися дружина, донька і маленькі онуки. Ховати бійця в п’ятницю, а прощання пройде на центральній площі міста.

Він двічі потрапляв на міни, які не вибухали

Сергій Гвоздиевский на фронт йшов двічі. Спочатку добровільно пішов у військкомат і потрапив в Хмельницьку бригаду, де відвоював майже півтора року.

«Я пам’ятаю, що у військкомат він спочатку пішов сам і нікому нічого не сказав. Потім коли ми дізналися, він пояснив дуже просто: «Хочу свою рідну Україну захищати», — згадує його начальник Віктор Василичишен.

Повернувшись, Сергій Гвоздиевский деякий час попрацював у своїй рідній інспекції Держенергонагляду Північно-Західного регіону водієм і знову вирішив йти воювати за контрактом. Це був його другий похід на війну.

«За місяць до загибелі Гвоздик приїжджав до нас у відпустку. Сіли ми тут посиділи як годиться. Мені здається, що якесь передчуття у нього вже було. Він розповідав, що два рази своєю машиною наїжджав на міни, але тоді вони не спрацювали. А ось в третій раз йому не пощастило», — зітхає Віктор Василичишен.

Сергій Гвоздиевский був важко поранений 29 квітня. Його вантажівка підірвався на ворожій міні. Другий водій отримав серйозні опіки. Їх відразу авіацією відправили в Дніпро, але на наступний день Сергій помер, лікарі виявилися безсилі.

Його начальник перегортає трудову книжку. «Він в юності три роки прослужив в армії на атомному підводному човні. А потім з 1988 року працював рятувальником. Спочатку просто на човні людей рятував, а після перейшов в водолази. Потім працював водієм на місцевому заводі, п’ять років був водієм у приватному підприємстві. А до нас прийшов в 2008 році. Їздив на легкових авто, возив всю нашу інспекцію», — розповідає Василичишен.

Пішов у військкомат і нікому не сказав

Донька загиблого бійця Катя Білінська розповідає, що про рішення батька йти воювати вони спочатку навіть не здогадувалися. «Перший раз він пішов взимку 2015 року, а повернувся в квітні 2016-го. Ми не знали нічого, поки нам не прийшла повістка. Тоді він вже зізнався. Сказав, що не може сидіти вдома, коли в країні війна», — розповіла Катя.

Спочатку його направили в Хмельницьку область в штурмову бригаду, потім він був у Широкіно, потім в Старобільську, коли там горіли склади.

А другий раз Сергій пішов вже за контрактом на початку літа 2018 року, служив у Миколаївській 79-й бригаді. «Він так вирішив, хотів дослужити, щоб оформити пенсію. Знову ж нікому нічого не сказав, мама дуже його лаяла за це», — каже Катя. Правда, служити Сергію потрібно було три роки, він дізнався про це вже пізніше, так вийшло.

Казав, що їздить на водовозке

Коли Сергій дзвонив з фронту, то онуки весь час звали його додому, бо дуже сумували за діду, вони його просто обожнювали, постійно грали з ним. Та й він сам мріяв, що після повернення залишок життя проведе з родиною та онуками.

Рідних Сергій намагався не засмучувати. «Він тоді потрапив під Донецьк. Ми сильно переживали, коли по телевізору передавали, що це напрям обстрілюють. А він весь час хвалився, що їздить на водовозке і його ніколи не обстрілюють. І говорив, що на Великдень їх вже повинні були перевести у Миколаїв», — каже донька.

Сергій з донькою та онуками

Один з товаришів по службі Сергія розповів, що Гвоздиевский був відчайдушним і сміливим бійцем. «Відважний, це мало сказати. Його ні сепарские міни, ні кулі не зупиняли. За півгодини до того, як він підірвався на міні, ми з товаришами розмовляли з ним. А потім він просто поїхав виконувати своє завдання… Про нього ходили навіть легенди, що він дуже давно воює, чи не в Донецькому аеропорту був. Правда, це не так. Але багато хто дивувалися його сміливості», — розповідає товариш по службі.

Донька згадує, що Сергій Гвоздиевский був дуже хорошим батьком і дідом. «Ми його дуже любили, і онуки в ньому душі не чули. Всі, хто його знав, повірити не можуть, що він загинув. Спочатку нам подзвонили і сказали, що він поранений, його відвезли в Дніпро і все буде нормально. Ми купили квитки, щоб першим же рейсом їхати до нього.

А на другий день нам вже повідомили, що він помер. Коли я сказала про це старшій доньці, вона запитала: «А що тепер дідуся більше не буде, ми будемо бачити його тільки на фотографіях?». Мама теж важко переживає це, п’ємо заспокійливе», — каже Катя.

Тіло загиблого бійця доставлять в Могилів-Подільський в ніч на п’ятницю. А вранці, о 11 годині на площі відбудеться прощання з Сергієм Гвоздиевским. Поховають його на місцевому цвинтарі, поруч з батьками його дружини. За словами доньки, там є два вільних місця, одне віддали Сергію.

Сергій Гвоздиевский (ліворуч)