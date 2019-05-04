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У Таїланді вперше за 70 років коронували монарха

04.05.2019

В Таиланде впервые за 70 лет короновали монархаРама Х коронований в Бангкоку.

Король Таїланду Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) офіційно коронований в суботу в Бангкоку. Трансляцію церемонії коронації вели телеканали країни.

Рама Х поставив Велику корону перемоги вагою 7,3 кг Після цього головний брамін вручив йому королівську золоту пластину з повним офіційним титулом, королівські регалії, стародавні ордени та інші атрибути найвищої влади.

Рама X зійшов на престол 1 грудня 2016 року – на 50-й день після смерті свого батька, який правив королівством протягом 70 років. За рішенням монарха церемонія коронації була відкладена.

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