У Сумській області чоловік вбив двох людей, а тіла спалив у грубці

У Сумській області чоловік убив свою сестру і її знайомого, а потім спалив їх тіла у пічці. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Сумської області.

Подія сталася в Недригайлівському районі 30 квітня. До чоловіка прийшла в гості його 47-річна сестра та її 36-річний знайомий. Деякий час вони вживали алкогольні напої, потім почали сваритися.

Власник будинку на кілька хвилин пішов у літню кухню, взяв сокиру і повернувся за стіл. Чоловік вдарив обухом сокири сестру, а потім і її знайомого, від чого вони і померли. Щоб приховати скоєне він переніс тіла в літню кухню і по черзі спалив їх у пічці.

Тільки за 2 дні стало відомо, що жінка з чоловіком зникли. Правоохоронці дізналися, що саме з убивцею вони спілкувалися в останній раз. Під час обшуку у його помешканні виявили сліди крові, а у пічці знайшли обгорілі людські кістки.

Поліцейські затримали чоловіка і готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Відомо, що затриманий вже відбував покарання за вбивство. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.