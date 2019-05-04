Зірка «Теорії великого вибуху» Джонні Галекі і Алайна Мейер стануть батьками

Алайна Мейер і Джонні Галекі

Зірковий бебі-бум триває! Вчора користувачі мережі обговорювали другу вагітність Кіри Найтлі і прийдешнє поповнення в родині Блейк Лайвлі і Райана Рейнольдса, а сьогодні ЗМІ повідомляють про те, що зірка «Теорії великого вибуху» Джонні Галекі вперше стане батьком.

Про особисте життя 44-річного актора відомо не так вже багато: самим гучним романом Галекі став його дворічний роман з колегою по «теорії» Кейлі Куоко. Влітку ж 2018 року стало відомо, що Джоні зустрічається з Алайной Мейер, яка молодша за нього на 22 роки. У вересні пара підтвердила свої відносини, з’явившись разом на червоній доріжці People’s Choice Awards, а сьогодні поділилася радісними новинами з шанувальниками.

Ми на сьомому небі від щастя! Раді повідомити вам, що незабаром станемо батьками — в цей божевільний і чудовий світ прийде ще один маленький чоловік. Ми просимо вас шанувати нашу особисте життя в цей радісний для нас час,

— йдеться у зверненні Галекі і Мейер, яке з’явилося в Instagram.

Алайна Мейер і Джонні Галекі

Про кохану актора відомо не так вже багато: вона працює менеджером з виробництва, любить коней, татуювання і мотоцикли.

Батько Алайны — Джон Страйкер Мейер, колишній офіцер спецназу, автор трьох книг про війну у В’єтнамі.

ФОТО Gettyimages.ru

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