«Хочуть посадити!»: створена група з розслідування злочинів Порошенко

В Україні та за кордоном створена група фахівців, які будуть займатися залученням до суду президента Петра Порошенка і людей з його оточення.

Про це в ефірі програми «Протистояння» на Newsone заявила Світлана Крюкова.

За її словами, у нового президента Володимира Зеленського немає сильних мотивів кримінально переслідувати Петра Порошенка і його оточення. У роки його правління шоумен не був скривджений владою. В той же час є люди, які дійсно постраждали від президента.

«Можете собі уявити, якою мотивацією володіє людина, який посидів від дій Порошенка чи був збанкрутує, або, наприклад, опинився в «екзилі». І Зеленський», — порівнює Крюкова.

«Є неформальна група людей, яка буде займатися планомірним і системним переслідуванням поки ще діючої еліти при владі. З тим, щоб змусити українські суди надалі і правоохоронців посадити президента (Порошенко — ред.) і його найближче оточення», — заявила журналістка.

За її даними, ця група володіє достатнім інтелектуальним та фінансовим ресурсом. «Наскільки я знаю, вони вже почали залучати великі приватні детективні компанії, які займаються розслідуванням офшорів, нерухомості і рахунків президента і його найближчого оточення за кордоном», — сказала Крюкова.

«Це люди, які розуміють, як працює українська система правосуддя, всі ці інтриги, договорняки, в яких може потонути хто завгодно. І без оглядки на них і на рішення президента (Зеленського — ред.) вони хочуть вести свою кампанію і посадити Порошенко», — заявила заступник головного редактора «Країни».

Вона уточнила, що частина учасників цієї команди знаходиться в Україні, а частина — за кордоном. «Це люди максимальної ефективності та непублічного сорту — тобто, їм начхати на репутацію», — підсумувала Крюкова.