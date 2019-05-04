Соколова розповіла, як їй відповідають Скабеева і Захарова

Кремлівські топ-пропагандисти Володимир Соловйов, Ольга Скабеева і Марія Захарова дивляться ефіри журналістки Яніни Соколової і хитро відповідають на тролінг в свою адресу.

Про це Яніна Соколова розповіла в ефірі ObozTV. За її словами, російські пропагандисти «дуже бояться прямої реакції, завуальовано реагують».

«Ольга Скабеева створила ютуб-проект, де був хитрий хід – першою гостею на цей проект вона запросила Яніну, але з іншим прізвищем – Соколовську. Вони розтиражували, що Яніна прийшла до Скабеевой. Люди, які не надто зафіксували прізвище Соколова, і не відразу зрозуміли, що це інша людина, подумали, що я до неї приїхала в Москву, щоб посидіти біля неї в ефірі. Важко уявити, скільки бруду на мене вилилося, від моїх глядачів у тому числі. Нам довелося пояснювати стримах, що це не я. Це хитрий хід», – зазначила журналістка.

«Крім того, вона зробила заставку, яка повністю копіює нашу заставку в Facebook – м’ясорубку, яка крутить фарш. Натякнула – я тебе дивлюся, знай», – додала вона.

Соколова також розповіла, що Володимир Соловйов спочатку реагував в «Твіттері», потім її заблокував.

«Образилися, бо їм ніхто опору не чинить. Завжди були в шоколаді, а тут з’явилася якась жінка, яка це робить. Він класну фразу сказав в ефірі – «є така жінка Яніна Соколова, яка ще жива, вона дозволяє собі критикувати вас, мене, і все що ми тут робимо». Чувак стоїть в ефірі каналу, який транслюється на мільярд людей, і каже – яка ще жива…» – обурилася журналістка.

Також журналістка поділилася інсайдерською інформацією щодо Марії Захарової: «Вона дивиться мої ефіри, сказала, що я дуже розумна жінка, яких вона ще не зустрічала. Вона дуже хоче, щоб я з нею записала інтерв’ю, але вимагає, щоб я поїхала до неї. Я, природно, не поїду, бо потім не виїду звідти. Та й бажання особливого немає».