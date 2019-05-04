У Запоріжжі грабіжник-рецидивіст зґвалтував водія трамвая

У Запоріжжі чоловік побив, зґвалтував і пограбував 40-річну жінку-водія трамвая. Про це розповіли в прес-службі місцевої поліції.

У поліції з посиланням на свідчення потерпілої, повідомили, що зловмисник увійшов в порожній вагон на одній із зупинок і погрозами почав вимагати зупинити трамвай. Після цього він накинувся на неї з пляшкою наніс кілька ударів по голові й зґвалтував, після чого забрав із собою її сумку і втік.

“Після зупинки чоловік почав бити жінку пляшкою по голові, відібрав у потерпілої сумку з грошима, після чого зґвалтував її. Зловмисника налякав сторонній шум, він вибіг з трамвая і зник”, – відзначили в поліції. Жінка змогла описати нападника, поліція оперативно встановила його особу. Ним виявився 33-річний чоловік, який раніше вже відбував термін в місцях ув’язнення.

Коли правоохоронці прибули за місцем проживання підозрюваного, той вистрибнув із третього поверху будинку і втік. Правоохоронці виявили та затримали злочинця на наступний день.