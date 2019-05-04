Представники 9 країн обговорили сертифікацію Boeing 737 MAX

Кожен експерт озвучить свою думку.



У Сполучених Штатах відбулася перша зустріч команди технічного огляду спільних органів (JATR), яка повинна вивчити сертифікацію Федеральним авіаційним управлінням (FAA) системи автоматичного керування польотами Boeing 737 MAX.

Серед учасників команди – представники регулюючих органів країн, де експлуатуються літаки Boeing 737 MAX. Це експерти в області безпеки цивільної авіації з дев’яти країн, а також представники ФАУ і Національного управління з аеронавтики – NASA.

“Членам команди були представлені докладні оцінки і вони брали участь в обговоренні питань, що стосуються розробки, сертифікації, регулювання, правильної експлуатації, підготовки персоналу для літаків Boeing 737 MAX. Протягом наступних кількох місяців члени групи детально вивчать прийнятий у ФАУ порядок сертифікації автоматичної системи контролю за польотом літака”, – йдеться в повідомленні ФАУ.

За результатами вивчення кожен з експертів зможе висловити ФАУ свою думку про порядок сертифікації і викласти рекомендації щодо поліпшення цього процесу.